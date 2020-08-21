强奸亲生女七年 狼父判监28年鞭24下

（早报讯）48岁男子把亲生女儿当性工具，趁妻子工作时，以按摩为借口，将女儿骗到房间里，7年多内多次性侵和强奸她，女儿第一次被强奸时只有7岁。男子昨午认罪后，被判坐牢28年鞭打24下。

被告是48岁的本地华族男子，面对7项控状，指他在2010年至2017年12月6日间，给女儿看黄片，甚至性侵和强奸对方。

受害者是被告的亲生女儿，案发在她7岁至14岁间。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露被告女儿和妻子身份的资料，包括被告名字。

据案情显示，被告是名自雇人士，与46岁妻子育有两名女儿，受害者是被告大女儿，案发时一家人住在北部一带的政府组屋。

被告在女儿7岁多时开始性侵和强奸她，一年内会发生约一至两次。被告趁妻子外出上班时，以为女儿按摩为由，骗女儿到房间里。

被告将房门锁上后叫女儿脱光衣服，他先非礼女儿胸部和私处，之后再用手指侵入女儿私处并强奸她，被告有时还会在女儿面前自慰。

被告第一次强奸女儿前，让她观看黄片。她之后小便时感到疼痛，但被告指示女儿不能将此事告知他人。

女儿后来在2017年12月23日，向母亲透露自己小时被性侵，母亲隔天早上带女儿到警局报警。

女儿在接受调查期间，向警方坦承被告就是强奸犯。