组屋疑电线短路失火 女屋主吓坏没逃命 邻居提醒疏散

（早报讯）疑电线短路失火，女屋主见单位内浓烟四起，疑不知所措没逃命，所幸邻居及时提醒疏散。

这起火患于昨天下午1时许，发生在淡滨尼4道（Tampines ave 4）第809座组屋的一间位于12楼的单位。

记者昨晚走访涉事单位，单位的大门、墙壁和窗口均被熏黑，现场弥漫着浓烈的烟味。

邻居汪先生（47岁，自雇人士）受访时表示，涉事单位住着一对年近60岁的马来夫妇，还有一名小儿子。

他表示，昨天下午吃完午餐回家，涉事单位门口站着一位送煤气罐的青年。“对方说女屋主给了钱，却不让进门换罐，单位内也有烟味。”

汪先生随即敲门，女屋主开门时，白烟随着门缝冒出来，他立即劝对方疏散，并通知民防部队。

他表示，女屋主一开始不知所措，随后又晃神，还跑进去关风扇，结果浓烟开始变黑，一行人赶紧躲避。“女屋主丈夫随后赶到，冲进单位试图灭火，无奈黑烟越来越浓，只好作罢。”

民防人员到场后，火苗已从窗口窜出，场面骇人。

“男屋主说，相信是厨房的电路问题引发火患，他们夫妻事后也暂时搬去了其他地方住。”

民防部队受询时表示，火患涉及单位的厨房，消防员使用一个水枪（water jet）扑灭火势，无人受伤，失火原因还在调查。为安全起见，70名住在失火单位附近的居民被疏散。

邻居汪先生说，涉事女屋主逃出门后，双眼疑似被烟熏红。居民下楼后纷纷关注火势，约下午4时返回住家。