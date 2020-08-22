椅砸老千逼供 勒索２万赔偿 男子代讨公道换22月监禁

（早报讯）怀疑公寓非法赌窟有人打牌时出千，两人帮朋友讨回公道，暴打两名“老千”直到对方“招供”，还拿椅子砸对方的头，过后企图索取2万元的赔偿，说拿不到钱就会“拜访”他们的家人。

打人的其中一人是倪方雄（31岁），他被控九项罪名，包括一项为了逼人承认犯罪而蓄意伤人的罪名。他昨天承认五项罪名，余项交由法官下判时考虑后，被判坐牢22个月。

案情显示，2017年2月6日，无业男子李家凯（23岁）到了实里达路某间公寓内的非法赌窟玩扑克牌，但他怀疑有些玩家出老千后决定离开。

他事后和朋友林正（23岁）讨论后，决定要讨回公道，因此找来了倪方雄（31岁）帮忙。李家凯与林正曾经在2016年一场赌局中，被倪方雄严刑拷打直到他们承认出老千。

倪方雄故技重施，叫来了老伙伴施家伟（33岁）以及王军民（32岁），施家伟也再找来拉美斯（49岁）后，众人杀上了赌窟。

倪方雄在赌窟内见到了玩家张龙辉（34岁），便问他是否出老千。张龙辉否认后，被倪方雄打了一巴掌。

倪方雄接着和施家伟对另外一名玩家洪伟权(28岁）下手，两人连续打他的头一分钟。

张龙辉不忍洪伟权被两人毒打，大喊说承认出老千，要他们停手。两人听闻后，转而对张龙辉拳打脚踢，要他和洪伟权掏出身上所有钱。

两人得手1800元后，仍要求张龙辉赔偿另外2万元。张龙辉说他没钱，倪方雄便拿了一旁的椅子砸他的头，说如果不交钱，他和施家伟就会“拜访”对方和玩家洪伟权的家人。

众人最后得知警方到场后迅速离开。倪方雄在离开之前，还向赌窟的经营人林孝全（26岁）索讨了另外1200元的“赔偿”。