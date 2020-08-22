倒退时离烧烛太近 马赛地车尾遭熏黑

（早报讯）农历七月才会发生的意外？一辆马赛地没注意路边有点燃的蜡烛，倒车时距离蜡烛太近，结果车尾被烛火熏黑，车漆剥落且出现变型的情况，让网友都替马赛地车主心疼。

根据网络流传的照片，一辆银灰色马赛地可见停在路边，车尾和旁边一块草坪被烧得焦黑。路堤上整齐地排着一排七月祭祀用的蜡烛，车尾下方也明显可见一些蜡块。

从图片中可推测，轿车应该是倒退时没有注意草坪的蜡烛，结果撞倒了几支仍在燃烧的蜡烛，蜡烛倒下后，结果火势烧黑了车尾的部分。

不过从车子被烧黑的范围来看，火势并不大，也可能火势很快就被车主发现而被扑灭。

车子停放的地方究竟是不是停车位也引起网友讨论，一些网友指出，很少人会在停车位后方点蜡烛，因此相信马赛地只是暂时停在路边，或是要调转车子的方向，才会不小心推倒蜡烛。

一些网友也指出，车主应该在停车前先观察路况，从图中可判断，相信是点蜡烛在先，车子推倒蜡烛在后，应该不是有人故意在靠近车子的地方点蜡烛。

另外，一些网友也提醒公众农历七月期间更应该小心烛火。

民防部队早前也曾在面簿发贴文提醒，有焚烧香烛冥纸习惯的公众，应注意一些防火安全提示，尽起社区防火的责任。祭拜时不要把点着的香烛和火柴等丢弃在草地或操场上，确保余烬完全烧尽，没有火星残留才离开，以免造成火患。