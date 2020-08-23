V3集团委任前外交部长杨荣文为高级顾问

（早报讯）V3集团（V3 Group）委任前外交部长杨荣文为高级顾问，为集团关键市场、创新与投资提供建议。

集团今天（8月23日）发文告宣布这项消息。

V3集团执行主席沈财福在文告中向杨荣文表示感谢。他说，集团在新加坡、中国、亚细安以及亚洲拥有数百万名客户和利益相关者。“在新加坡以及世界各地，许多人正面临前所未有的挑战，工作、生意和生活都受到破坏。与以往相比，我们现在更须要清晰的愿景、可持续的价值和不屈不挠的勇气来征服未来的困难。”

沈财福相信，借助杨荣文的经验，集团将可以持续透过创新的方法，提升旗下公司的能力和客户的体验。杨荣文对中国、亚细安和亚洲、全球电子商务趋势以及数码驱动的贸易连接，都拥有见解，因而有能力为集团提供建议，如何利用这些增长趋势，为集团所有利益相关者创造更可持续的价值。

杨荣文则对这项委任表示荣幸。杨荣文说，沈财福是他的一名老朋友，“我们同样相信好奇心、创意与连接的重要性，我也很欣赏他持续为贡献社会付出的努力。”

集团另外指出，接下来将透过V3品牌（V3 Brands）、V3资本（V3 Capital）以及V3资产（V3 Assets）建立旗下业务。人们熟悉的傲胜国际（OSIM）、TWG Tea以及GNC将被列为V3品牌的业务；V3资本则有V3 FinTech，负责集团在数码和金融科技方面的发展，包括带领新加坡数码银行财团Beyond。V3资产的业务包括房地产。