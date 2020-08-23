伴视障女八年 导盲犬过世

（早报讯）陪伴主人近八年的退休导盲犬前天过世，视障主人在网上悼念爱犬，分享与爱犬过去的点滴。

视障人士邱美美于昨天（8月22日）早上11时37分在面簿发贴文指出，过去曾陪伴她七年多的导盲犬Esme，在周五（21日）晚上约9时过世。

她在贴文中悼念Esme，也分享了第一次见到Esme时的点滴。她说，2011年11月在澳大利亚墨尔本的“维多利亚导盲犬组织”第一次见到导盲犬Esme，虽然是她的第一只导盲犬，当时就已经觉得与它非常合得来。

“当时其中一项训练就是我们被安排到墨尔本市中心后，必须找到回去火车站的路线，当时我不知所措，所幸Esme指引着我，一路带着我回到火车站。”

她在贴文中写到，当她带着导盲犬Esme回返本地后，Esme也与她的女儿成为好朋友，相处得非常融洽。

她说，过去这些年，Esme与她一起到了世界各地，例如缅甸、中国、日本、欧洲、美国等。每一次的旅途，Esme都带着她去到新地方探索世界。“没什么会让它害怕的，无论是烟花、环球影城里的枪声、还是负35度的寒冷天气，它都能克服。”

据早前媒体的报道，2018年，她发现Esme无法再领导她到巴士车站，因此决定让Esme退休，由朋友领养。Esme的职务则由另一只导盲犬代替。

今年10岁的Esme在八月被诊断出盆骨有恶性肿块，Esme越来越虚弱，几乎无法走动。周五Esme内部出血，当邱美美去看它时，Esme还向她摇尾巴，让她非常心痛，Esme在当晚约9时过世。