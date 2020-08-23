大巴窑镇公园、巴耶利峇地铁站 今早仍有女佣与客工聚集

（早报讯）大巴窑镇公园和巴耶利峇地铁站今早虽然仍有女佣和客工聚会，但受访者表示会配合防疫措施，遵守不超过五人一组的规定，也会避开人多的地方。

虽然新加坡整体逐步解封，但为防疫情扩散，当局在外籍人士常聚集的两个商场推行限号入场，并要求部分领域的客工错开休息日。

《联合晚报》今早走访外籍女佣和客工常聚集的大巴窑镇公园和巴耶利峇地铁站，但相信因为早上下雨的关系，人不多。大巴窑镇公园只有几组外籍人士坐在户外野餐和聊天，每组不超过五人，较多人聚集在有遮棚的凉亭。

巴耶利峇地铁站上午的人潮同样不多，来自印度尼西亚的苏珊蒂（28岁）和朋友约好在今天见面，她指自己会注意佩戴口罩和消毒双手，雇主也有提醒她聚会不能超过五人的规定。

她说：“雇主家里有小孩，我也不希望把病毒带回家。如果我或者朋友身体不舒服，我们就不会出门，用手机联络就好。”

在本地工作已有八年的菲律宾人伯纳黛（32岁）告诉记者，她在外只有用餐时会暂时脱下口罩，她曾有一次吃完饭后聊得起劲忘记戴回口罩，被安全距离大使提醒，之后就都特别注意。

对于幸运商业中心和柏龄大厦将实施每逢周末根据身份证号码限制入场的措施，伯纳黛认为虽然有些麻烦，但只要还能汇款回国，她还是愿意配合。她说：“如果真的赶着汇钱回去，我希望雇主可以通融。”

菲律宾籍女佣罗丝（45岁）指她平常会避开人多的地方，自己也会做好消毒工作，只和一两个朋友约在外头见面。她说：“有些人看到我们在外会指指点点，但我们总不能一直待在家里。”