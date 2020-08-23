后港组屋玻璃窗坠地 路人吓坏

（早报讯）高文地铁站外，近一米宽的铁窗玻璃从四楼脱落后，落在人行道中央，玻璃碎片四溅，路人吓破胆。

这起事件发生在今早10时许，地点是后港24街第205座组屋一带。

公众通报《新明日报》称上述地点今早发生玻璃窗坠落事件，惊动警方到场。

记者走访时发现，高文地铁站外的人行道上，有10米长的地方被保安员围了起来，人行道上满是一地的玻璃碎片。

洪女士（52岁）当时在附近派发传单，她告诉记者，当时自己站在事发地点约两米外。

“当时我听到巨响后，玻璃四溅，吓得我呆站在那里不敢动，连拍照都忘记。”

她指出，今早人潮很多，前后都有人在走动，所幸玻璃窗掉下时没砸中人，也算是不幸中的大幸。

记者随后走访这座组屋四楼，发现那里有两家补习中心。补习中心职员透露，旁边一个单位正在进行装修，闻到油漆味，一度也有噪音。

“我向工人反映后，相信工人有打开窗户。”

但她表示，并不知道是否是在那时发生意外。

门外告示显示，事发时间不应施工。

记者发现这个正在进行装修的单位外贴着告示，获准施工的时间是晚上10时到隔天早上8时，换言之，事发时并不是允许施工的时间。

不愿具名的职员说，事发后有两名警员和保安进去查看，可是已经没有工人在里头了。