后港露宿三天三夜 失智老汉找到了

（早报讯）《联合晚报》昨日（8月23日）报道，78岁的林坤龙于上星期四（20日）和太太起口角后，一时嚷着说要从丹戎禺公寓住家搬出去，下午约3时30分就不见踪影。

林坤龙两三年前诊断有失智症，一人出走不太安全，焦急的大女儿林慧敏（47岁，科技顾问）及家人连续三天搜寻公寓附近，但仍找不到父亲踪影。

昨晚9时，他们终于从警方那里得知父亲已经被寻获。林慧敏今早接受《联合晚报》访问时说，父亲是在后港中路第830座组屋楼下游荡了三日，引起当地一名老居民注意。

“老居民跟警方说，父亲在后港组屋附近徘徊，晚上到组屋楼下睡觉，他关心地问我父亲为什么会在这里，还给他买食物和送毛巾。三天后老居民对于父亲在那里徘徊越发觉得奇怪，因此决定报警。”

父亲被寻获的地点离丹戎禺住家甚远，公共交通车程需一小时多，步行则需两个多小时才能抵达。

一家人昨晚在警局重聚时，大家看到父亲就松了一口气。“父亲看起来精神还不错，看到我们时眼睛亮了起来，还跟我们有说有笑。”

林慧敏说，父亲看起来消瘦许多，脚板因走路多日起泡，回家后喃喃自语说这三天来迷路了，不知道去了哪里。

“据知这几天父亲在组屋附近的购物商场徘徊，那里人来人往，相信他一度以为那里是我弟弟的办公室。”

医护人员在警局为父亲检查一番后，证实他一切安好，当晚就随家人返家休息。

经过这一番波折，林慧敏说打算在家里聘请女佣照顾父亲，以及让父亲戴上追踪器，以便知道他的去处。