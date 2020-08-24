酷航一客机经改装 运输量倍增至近20吨

（早报讯）为更好地服务机场面积较小的城市，酷航花了四天改装其中一架A320ceo飞机，包括将客舱所有座位拆除，好让飞机的货物运输量增加一倍，达到近20吨。酷航计划于本周为另一架同型号飞机进行相同改装工程。 酷航花了四天改装其中一架A320ceo飞机，包括将客舱所有座位拆除。（酷航提供）

根据酷航今天发布的文告，上述这架经改装的A320ceo飞机（9V-TAZ）前天（22日）从福州启程飞往新加坡。这架飞机机腹舱（bellyhold）和客舱共装了13吨货物，多为日用品，本月还计划进行多四趟飞行。酷航也因此成为东南亚首几家使用这类改装飞机提供货运包机服务的航空公司。

除了拆除客舱座位，酷航也在飞机上划分出可摆放货物的地点，同时也增加了机上灭火器的数量。

早在今年3月，酷航已开始使用B787- 9宽体客机机腹舱空间提供货运包机服务，是本区域首几家使用该型号飞机提供货运包机服务的航空公司。

今年5月获必要许可后，酷航就开始使用属于窄体飞机的A320提供货运包机服务，同时开始用客舱运货，将货物好好固定在客舱座位上。使用窄体飞机运货就能更好地服务飞机场面积较小的城市，满足货运需求。

受冠病疫情影响，全球各国都实施更严格的边境管制，导致客机趟次锐减，机腹舱容量大幅度减少。一般客机通常会使用飞机下方“机腹”没用来放置乘客行李的备用空间来载送额外货物。

为了弥补这类空间的减少同时在疫情期间维持全球供应链的运作，酷航旗下客机载送货物的飞行趟次已达几百趟，包括很多时候，将货物摆在客舱座位上。