【施政方针】新一届政府将处理国人对外来就业竞争的担忧

（早报讯）外来人士带来的就业竞争，是可能造成社会分化的潜在问题，新一届政府将处理国人在这方面的担忧。

哈莉玛总统在发表政府施政方针中指出，来自工作证件持有者的就业竞争，是个与国人身份认同息息相关的潜在社会分化问题。对于已经工作一段时间的国人，外来竞争对他们造成了巨大焦虑。这些担忧不只关系到生计，也影响着新加坡人的身份认同感和归属感。

哈莉玛说，新加坡人作为这片土地的主人，必须对身为公民所享有的权利和特权有信心。我国坚实的教育体制和培训方式打造了可与世界顶尖人士相竞争的劳动队伍，政府也会与雇主携手加强各领域的劳动队伍能力，并且确保企业在招聘或裁退员工时公平对待国人。

“我们所做的一切，都以国人利益为首要考量。”

与此同时，国人不能采取內视心理，而应该对外来人士敞开胸怀，继续欢迎那些能为新加坡做出贡献、改善国人生活和下一代未来的外国人，并将他们融入我们的社会。

哈莉玛说：“我们新加坡人身份认同的形成和强化，并不是通过排斥那些后来者，而是由持续加入的外来者不断丰富我们的社会。”

我们的多元种族社会仍在持续建构中，哈莉玛指出，每一代国人总有一些希望以新视角探讨敏感课题。年轻国人倾向于坦率和公开地讨论这些课题，这是积极的进展。

“但国人在进行这些对话时需要保持克制和相互尊重，因为种族、语言和宗教永远都会是很本能的课题。如果每个群体都把自己的议程推至极端，我们就面临冲蚀共同空间、分裂社会和谐的风险。”