【施政方针】公共辩论应诚实透明

（早报讯）朝野议员在关键时刻必须搁置分歧，合作保障国家的安全和未来，而国民在展开公共辩论时也应诚实透明地讨论不同抉择的得失，以及相应的社会成本。

哈莉玛总统今晚在国会开幕式上代表政府发表施政方针演说时，阐述了自己对政府、反对党和国人的期许，因为三方如何面对和回应异议，将决定我国的政治生态。

她强调，国人如何抛开不同政治立场，寻求共识是关键。“我们必须负责任地把言论建立在对现实的认知上，就我们的目标和局限达成共识。”

她也指出，本次新会期的一个显著改变，就是国会增设了国会反对党领袖一职。这项委任反映了国会出现更多反对党议员，而国会作为政策辩论的主要平台，将为我们的政治议论设定基调；不论政府或反对党，都有责任引导政治往正确的方向前进，建立国民对公共体制的信任。

工人党在本届大选拿下10个议席，工人党秘书长毕丹星被正式委任为国会反对党领袖。加上前进党的两个非选区议员，第14届国会迎来了新的景观。

哈莉玛指出，前路充满挑战和变数，朝野议员都必须学习以具建设性的方式处理国人日益扩大的分歧。政府须接受具建设性的批评、理性的辩论和新的做事方式，而反对党除了在国会提出疑问和批评，也必须提出替代方案供检视与辩论。

“如果局势所需，政府和反对党应放下分歧，一同努力保障国家的安全与未来。”