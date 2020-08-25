新加坡民航局公布“航空通行证”施行细节

（早报讯）下月8日起，有意从文莱和新西兰入境新加坡的旅客，在新的通行安排下，虽无须履行居家通知，但他们在我国机场接受拭子测试后，得在住宿地点隔离最长两天，直到检测结果确认为阴性后，才能自由活动。

新加坡民航局今天（8月25日）发表文告，针对文莱和新西兰的入境旅游安排说明相关细节。

抗疫跨部门工作小组上周宣布，政府下月起将对一些冠病传染风险较低的国家或地区放宽边境管制。其中，从文莱和新西兰入境我国的旅客，若入境前14天一直待在当地，他们抵新后将无须履行居家通知，只须在机场入境处接受拭子检测。

民航局在文告中指出，检测结果会在48小时内出炉，旅客接受费用为300元的检测后，须搭乘私人交通工具、德士或私召车前往他们向当局申报的住宿地点，并自我隔离。唯有在检测结果呈阴性后，他们才能在我国自由活动，但仍须遵守其他防疫措施，如开启“合力追踪”应用等。

根据规定，随行的12岁及以下孩童抵境后无须接受检测，但孩童的密切接触者中一旦出现确诊病例，孩童就得进行测试。

从文莱和新西兰入境我国的旅客，须在抵新前七天至30天内，预先向我国申请航空通行证（Air Travel Pass）。

旅客可从下月1日起，上网https://safetravel.ica.gov.sg，申请通行证。