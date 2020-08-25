民防部队：全岛4425次突击检查 有五商场违规锁出入口

（早报讯）针对有商场因冠病实施人流管控措施而违规锁上出入口，民防部队表示，今年截至7月31日在全岛展开4425次突击防火安全检查，当中有五间商场因违规锁上出入口，接到当局通知或罚单。

《联合晚报》昨天（8月24日）报道，受冠状病毒影响，牛车水珍珠大厦为了防疫实施人流管制，曾用铁链和锁头将二楼和三楼的两个玻璃门上锁，引发防火隐患，业者及公众担心若发生火患，逃生被阻。

据《联合晚报》了解，民防部队上周四和五分别到该大厦视察，大厦过后接到通知已经将锁头取下，确保所有的出口都没有被锁上。

民防部队回复《联合晚报》询问时指出，即使实施了与冠病相关的人流管控措施，所有大楼仍须遵守防火安全条例，包括确保在紧急事故时有安全的逃生路线。

民防部队透露，当局进行突击检查后，发现有五间商场将数个出入口上锁，结果违反防火安全条例。这些商场过后也接到火患危险通知书或罚款，或两者兼施。这些商场之后也已迅速做出调整，纠正过失。

据《联合晚报》了解，违反防火安全条例的五间商场包括牛车水珍珠大厦。

民防部队也提醒公众，若发现火灾隐患，可通过myResponder手机应用，将相关照片发给民防部队。公众也可通过拨打民防部队热线1800-280-0000或发电邮至SCDF_Fire_Safety_Feedback@scdf.gov.sg举报。