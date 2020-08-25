假邻居抱走烂醉女 电单车停路旁“露馅”

（早报讯）26岁好心男见“真空女”醉倒路旁，上前关心时杀出个“热心邻居”将电单车停在路旁，护送女郎回家。好心男见他迟迟没有回来取电单车，觉得事有蹊跷，前往查看才发现“热心邻居”非礼“真空女”，连忙及时将她救出魔爪。

这名“热心邻居”是31岁的阿督哈肯，面对11项控状，其中包括一项掳绑罪、一项非礼罪、七项不诚实挪用财务罪和两项抵触滥用电脑和网络安全法令罪。控方以其中八项提控，余项交由法官下判时一并考虑，昨日（8月24日）被判坐牢14个月又18周。

去年7月27日凌晨1时15分左右，26岁的张姓男子骑着电单车路过宏茂桥1道时，见一名女郎醉得趴在路旁走道上。男子见状上前查看，对方一转头便开始狂吐。

此时，同样骑电单车的被告见状停下电单车，对着女郎叫“妮娜”，向男子谎称女郎是自己的邻居，会负责将女郎安全送回家。

紧接着，被告一把抱起女郎，独自将她带到组屋，乘搭电梯到12楼。

由于女郎外出时是“真空”打扮，没穿内衣裤，被告让她躺在楼梯台阶上非礼她。

原本在路旁等着被告回来取电单车的张姓男子，见被告迟迟没有出现，开始起疑。

他乘搭电梯到组屋顶楼，走着楼梯往下找，见被告跪在女郎双膝之间，立刻大喊。

被告立即起身，穿好裤子后逃离现场。张姓男子则立即报警。