撞死一人伤两人 罗厘司机醉驾监三个月

（早报讯）罗厘司机醉酒驾车酿恐怖车祸，电单车骑士当场抛飞丧命，两路人受重伤入院。

这起致命车祸发生于2017年12月2日晚上7时45分左右，地点是实龙岗路和跑马埔巷的交界处。

肇事的送货司机是38岁的丹尼斯，他面对四项控状，包括疏忽驾驶导致他人死亡以及导致他人重伤、抵触公路交通法令和防止骚扰法令等罪名。控方以其中三项提控。

根据案情，死者是23岁的印度族男子沙迪亚。他当时骑着电单车，不料与一辆准备转弯的罗厘相撞，当场被抛飞丧命。当时，路人曼吉特（47岁）正准备过马路，玛莎莎达（41岁）则在走道上行走，不料飞来横祸，两人送往陈笃生医院治疗。

调查显示，案发当晚6时30分左右，被告见了妹妹和继母，一同去兴都路买杂货。被告驾驶一辆罗厘，沿着兴都路前往实龙岗路，并停在两条路的交界处，打算拐进实龙岗路。

被告将罗厘驾进黄格，停在二号车道附近，之后继续开向四号车道，尽管他知道左边有迎面而来的车辆，需要让位，但在转道时并没有注意，后来与电单车相撞。

碰撞造成电单车骑士被抛飞，在落地前撞上灯柱。电单车也撞上正在过马路和附近行走的两名路人。有目击者报警，当医护人员到达时，宣布电单车骑士当场死亡。

警员在现场对被告进行酒精测试，并评估被告事发时的每100毫升呼气中酒精含量在47至65微克，超出法定的35微克。

被告昨天在女亲友的陪同下出庭，在听审时多次插话，被法官制止。

控方指出，被告的罪行影响公共安全。被告也曾有过驾驶相关的违规前科，因此需要严惩以起到威慑作用。

控方还指出，被告不仅醉酒驾驶，还切换四个车道，违反交通规定，危及其他交通。

法官最终判被告坐牢3个月、罚款3000元以及吊销驾照5年。由于被告没支付罚款，以坐牢15天代替。

代表律师庭上播放视频辩称死者超速驾驶，事故不能全怪罪于被告。

被告的代表律师求情时说，被告换车道之前有查看，并没发现任何车或人。他还在庭上播放视频称，死者当时超速驾驶，在不可以换车道的地方临时换道，因此死者也需负一部分责任。

根据报告，死者时速在68公里至79公里之间，已超过实龙岗路限制的50公里。

死者的尸检报告显示，死者死于多处损伤，包括多处骨折、撕裂伤、擦伤及头骨骨折，伤势是交通事故导致。

此外，在他的体内检测出Delta-9-四氢大麻酚酸，是大麻中的主要精神活性物质。