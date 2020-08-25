本地医疗领域将提供7500份工作和1600个实习培训机会

（早报讯）从现在至2021年底，本地医疗领域将提供约7500份工作，以及约1600个实习和培训机会。多数职位适合刚踏入职场的毕业生和中途转业者，这将有助应对我国因人口老龄化而不断扩大的医疗服务需求。

卫生部在今天（8月25日）发表的政府施政方针附录中指出，在这7500份职位空缺中，约三分之一是给医疗人员如护士和综合医疗保健人员，主要会由医疗培训计划的毕业生，以及护理专业人士转业计划毕业生填补。卫生部目前每年有200个护理专业人士转业计划培训机会，明年将增加至少多100个新的培训机会。

其余职位空缺则是给护理支援人员和行政及辅助人员，适合非医疗背景的毕业生和中途转业者，当中包括公共医疗和社区护理领域的职位，如病患服务联系员（patient service associate）以及财务管理、会计、人力资源等方面的经理和执行人员。

另外，劳动力发展局和技能发展局也会通过“新心相连”就业与技能配套，与公共和私人领域的医疗及社区护理业者合作，提供约1600个实习和培训机会，让国人掌握医疗领域所需的相关工作经验和技能。实习和培训期介于四个月至九个月，雇主及学员在这期间也会获得资助。

卫生部指出，上述职位空缺和实习机会将在今年和明年逐步推出，求职者可通过劳动力发展局的MyCareersFuture网站和各大职业展申请。