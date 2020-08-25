尚达曼：面对后冠病时代 我国须加倍投资人力资本

（早报讯）面对后冠病时代，我国须要加倍努力发展人力资本，确保一般百姓遇到同样危机时，可以重振旗鼓。

此外，我国和区域也应该首先重视整体经济增长，中小企业才能在这场危机中存活下来。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼今天（8月25日）出席由渣打银行举办的亚细安商业论坛（Standard Chartered ASEAN Business Forum）。他在一场线上对谈上，针对如何因应冠病疫情所带来的挑战与机遇，提出有关看法。

尚达曼强调，我国须要加倍投资的人力资本是针对一般百姓，大部分是蓝领阶级和一般白领阶级，而非仅针对最好的专业人士或精英阶级。

良好的教育制度固然重要，尚达曼认为也须要在每个人的一生中，定期投入资源，协助发展人力资本。他说，要预测任何一个人的职业生涯将如何发展是困难的，但是人们必须能确定，当失去就业机会或所处的行业面对挑战，人们有机会重新整顿。

这除了靠个人努力，社会须要建造一个能提供支持和支援的体系，包括各个行业的雇主、商会和协会，与政府和提供教育与培训的机构一同努力。

尚达曼说：“这不涉及思想上的重大突破，但须要各个方面的协调与信任。”而建立信任对于一般百姓来说是至关重要，也是社会凝聚力的根本。

尚达曼同时是新加坡金融管理局主席。他在对谈中另外指出，面对后冠病时代，我国和区域整体经济必须有所增长，中小企业才有可能存活下来。他说，协助本地中小企业数码化，是迈入下一个增长阶段一个很重要的方式。