卫生部：飞天津航班12名呈阳性反应乘客为康复病患

（早报讯）针对从新加坡飞往天津市的酷航航班上有14名乘客的冠病检测呈阳性，卫生部强调冠病病患须完成严谨的出院手续，只有在发病的21天后身体情况良好的病患才能出院。由于14个呈现阳性反应的乘客的12人为康复病患，身体里可能还有一些残留的病毒，但不具有传染性。

对于本月19日抵达中国天津的酷航（Scoot）航班中有14人被检测出带有冠病病毒，卫生部表示当中的12人为居住在客工宿舍的痊愈病人，因此身体可能在接下来的的数周或数个月继续残留一些病毒碎片，因此会在聚合酶链式反应（PCR）检测中呈现阳性反应。

卫生部说：“没有证据显示这些残留的病毒碎片具传染性，至今的研究也无法从病患的样本中培育出活病毒，这显示他们不具传染性，因此可以安全出行。新加坡正在向中国当局了解另外两人的详情，调查正在进行中。”

另外，卫生部也强调冠病病患须完成严谨的出院手续，在发病后21天身体情况良好才能出院，符合目前本地和国际的临床和科学证据。研究显示冠病病患发病后的第二周身体就没有活病毒，世界卫生组织则建议病患在病发10天后，若至少三天没出现发烧或呼吸道症状的情况就能出院。

卫生部说：“新加坡的出院条件比世界卫生组织的建议还严谨，而不同国家会根公共卫生与科学文献之外的考量，采取不同的出院标准，我们也已向中国当局分享了本地的出院标准。”