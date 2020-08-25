樟宜展览中心冠病社区护理设施正式关闭

（早报讯）樟宜展览中心征用为冠病社区护理设施四个月后，护理设施今天正式关闭，在那里接受护理的冠病病例占本地总病例有四分之一。

国防部长黄永宏医生今天（8月25日）发表面簿贴文说：“我们庆祝开幕，今天我们也庆祝闭幕。运作多个月、照顾了1万4000多名冠病病例后，樟宜展览中心的社区护理与康复设施功成身退了。”

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈到樟宜展览中心向工作人员致谢，并发表面簿贴文说：“虽然我们不确定疫情何时结束，但我肯定只要齐心协力，就能排除万难。”

据《联合早报》报道，原本为新加坡航空展主要场地的樟宜展览中心，4月25日开始接收轻症病患，截至昨天刚好满四个月。那里接收的病患主要是住在宿舍的客工，以及从医院转至社区护理设施的康复病患。