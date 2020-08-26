（早报讯）中美贸易关系和冠病疫苗研究取得进展，促使美国股市标普500指数和纳斯达克指数周二再度刷收盘纪录。

道琼斯工商指数下跌0.21%至2万8248.44点；标普500指数收涨0.36%至3443.62点；纳斯达克指数上涨0.76%至1万1466.47点。

新加坡海峡时报指数周二闭市报2559.03，微升20.42点或0.8％。整体股市交易量29亿7000万股，交易总值14亿元。上升股243只，下跌股200只。

今天可关注的股票：

1.惠胜置地（Hatten Land）发布盈利预警，集团预计截至6月30日的第四季和2020财年全年会出现亏损。原因是冠病疫情冲击集团业绩，加上集团资产的减值损失（impairment loss）和采用新的会计标准。

2. Tramore Global对特毅国际（TEE International）的强制收购献议在8月25日傍晚5时30分截止。接受献议的股东股权占总数的66.69%，大约4亿3138万股。接受献议的凭单持有者所持凭单总数约4643万凭单，占总数的81.19%。

3. 海丰海洋（SBI Offshore）以及大股东和主席涉及窜改前美国总统奥巴马照片的Axington，今早要求暂停交易，以在稍后公布一则消息。

4. Mirach能源（Mirach Energy）获得新加坡交易所批准最后一次延后公布2019财年年报至9月4日，以便让外部审计师完成2019财年财报的审计工作。公司也获准延后举行常年股东大会至9月21日。至于公布2020财年第一季的财报则可延迟到9月11日。