国人抗疫期间更常上网 今年上半年的诈骗案增加超过一倍

（早报讯）警方今早（8月26日）公布今年上半年的犯罪数据，由于抗疫期间公众在家使用电脑和网购的时间有所增加，导致上半年的诈骗案件翻倍增加。

警方在上半年共接获7253起与10大诈骗种类有关的报案，比去年同期的3027起增加近140%，这些案件骗走的金额也从去年上半年的4160万元增加一倍至8200元。

最严重的四种诈骗种类为电子商务骗局、社交媒体冒充骗局、贷款骗局和银行钓鱼骗局，数量占了所有骗局的七成。

上半年共有2089起电子商务骗局报案，比去年同期的1202起增加约74%，涉案金额也从100万元飙升至540万元，这些骗局主要发生在Carousell、虾皮（Shopee）、面簿、Lazada和Instagram平台。

社交媒体冒充骗案则是增幅最大的诈骗案，去年同期只有83起案件，今年上半年却增至1175起案件，共骗走270万元，其中最大数额的单一个案骗走36万7000元。

如果不把诈骗案计算在内，今年上半年的犯罪问题其实有所改善，罪案数量减少2619起至1万零151起案件。

今年除了诈骗案，另一个受关注的犯罪种类是网络勒索案，警方共接获81起报案，去年同期只有25起案件。

此类案件的内容一般是受害者与对方在网上认识，对方哄受害者在镜头前做出不雅行为后拍下视频或照片进行勒索。今年上半年的网络勒索案涉及超过19万元，其中最高数额的单一案件为2万6000元，最常发生网络勒索案件的社交媒体平台为面簿、Tinder和MiChat。