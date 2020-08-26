制造业提供超过6300份工作与培训机会 生物医疗的人力需求料增

（早报讯）本地制造业将提供超过6300份工作与见习机会等，约八成针对专业人士、经理、执行员与技师。

当中的生物医疗科学领域表现强劲，今年首六个月的产量比去年同期多26.7％。超过50家公司可提供近400份工作。

人力部在今天（8月26日）发布的第三份就业情况报告指出，制造业依旧是我国其中重要的经济引擎，对国内生产总值的贡献占约两成，共聘用约47万2000名员工。近1000家公司已响应“新心相连”就业与技能计划，提供超过3200份工作，以及3200份实习与培训机会。当中近5100个空缺是针对专业人士、经理、执行员与技师（PMET）。

根据求职网站MyCareersFuture.sg，制造业普遍在招聘的职位包括工程专才、电子工程师、行政专才或人员等，薪水中位数介于1500元至4700元。

今年4月至6月，超过730名求职者凭“新心相连”计划进入制造业，当中约62％通过劳动力发展局的“专业人士转业计划”获得机会。

与此同时，生物医疗科学业的表现强劲，至今有超过50家公司响应“新心相连”，提供近400份工作机会，约75％的空缺还未填补。

随着生物药剂制造业继续扩大发展，人力需求预计会增加，劳发局和经济发展局因此将推出高级生物药剂生产专才与执行级人员的专业人士转业计划（PCP for Advanced Biopharmaceuticals Manufacturing Professionals and Executives）。

联同医药科技工程师与助理工程师的专业人士转业计划，生物医疗科学领域在未来三年将提供多450份培训与就业机会，支持想转行的求职者。

另一方面，从今年1月至7月，约3万6400名求职者接受劳发局和职总就业与职能培训中心（e2i）的职业咨询或工作配对服务，比去年同期多三成。