青年扮顾客当铺抢金链 转卖买名牌衣和钱包

（早报讯）20岁青年乔装顾客跑到当铺抢一条价值1万3838元的金链后，转身到另一间当铺把金链卖掉，跟着马上到乌节路商场花掉1835元贼赃豪买名牌衣服和钱包，警察追查约三小时后将他迅速逮捕归案。

被告林雷能（译音）被控一项偷窃和一项蓄意伤人控状，他今早（8月26日）认罪。

根据案情，被告早前曾犯案，去年1月31日被判入青年改造所，今年2月5日才被释放，并被给予监督令（supervision order）直到2023年，岂料被告才从青年改造所出来约一个月就再度犯案。

今年3月18日早上9时许，被告到宏茂桥4道第629座组屋底层的大兴当（Maxi-Cash）分行佯装要买金链，他先试戴了两条金链后，过后要求店员取出比较大条的金链给他看。

店员拿出一个价值1万3838元、重173.2克的金链让被告试戴，不料他拿到金链后拔腿就跑。

被告随后到宏茂桥8道第702座组屋底层的银丰当（Money Max）转卖，获得1万零200元。不知情的店员呈报总公司后，才惊觉另一间当铺有金链失窃，赶紧报警处理。

被告这时正兴高采烈与朋友在乌节路见面，还买下价值625元的巴黎世家（Balenciaga）上衣和价值1210元的古驰（Gucci）皮包。

警方通过电眼确认被告身份，前后追查三小时就将被告逮捕归案，并起获上述名牌上衣和皮包外，也搜出8350元现金。

另外，被告也在3月14日清晨6时许，当街暴打一名男子。

控方指出，被告曾被判入青年改造所，明年也即将满21岁，不反对提呈多一次青年改造所报告，若报告显示他不适合，他恐将被判入监狱。案展9月15日下判。