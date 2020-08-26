卷入篡改奥巴马合照风波 公司委任律师调查

（早报讯）卷入篡改奥巴马合照风波的本地注册公司贝拉格夫维新集团指，照片是“一名犯错的个人所为，而且这人可能存有恶意”。公司会委任独立律师调查这起事件。

贝拉格夫维新集团（Bellagraph Nova Group）是由本地商人，堂兄弟罗尔伟（42岁）和罗弥伦（40岁）的投资公司Dorr Group，以及中国女商人沈屮（chè，32岁）管理的Bellagraph Group合并而成。集团最近因有意收购英超球会“喜鹊”纽卡斯尔而受到瞩目。

据《海峡时报》报道，集团昨晚（8月25日）发文告说，公司有意收购英超球会的举措，“导致人们对一些被指是由集团发出，与集团有关的宣传材料提出疑问”。

文告也提到，接下来直到调查结束为止，公司将不再回复任何媒体询问。

集团早前承认他们窜改前美国总统奥巴马的照片用于营销和宣传用途。集团投资者关系主管德·波庞告诉路透社，公司篡改了一组与奥巴马照片，让人误以为堂兄弟俩在法国巴黎的一场私人会议上与奥巴马合照。

事实上，沈屮、罗尔伟和罗弥伦是于去年12月，在新加坡的奥巴马基金会青年领袖论坛和慈善拍卖会上与奥巴马合影。

除了照片，集团的宣传材料和社交媒体贴文也被指有许多可疑之处，包括集团宣称管理超过一万架私人飞机。昨天，集团撤回了几篇过去两个月来发布的，与集团业务有关的宣传稿。