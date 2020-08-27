刑事法律援助计划发起人 高级律师伊莱雅士逝世

（早报讯）刑事法律援助计划发起人伊莱雅士（Harry Elias）高级律师昨日（8月26日）下午6时左右去世，享年83岁。他是本地最早获得高级律师资格的律师之一，生前积极推广法律援助服务，造福许多有需要法律援助的贫困公众。

犹太裔的伊莱雅士曾是一名教师，后来到英国考取律师资格，1997年成为本地最早获得高级律师资格的12名律师之一。取得高级律师资格者，必须在道德标准、责任感和工作能力上表现特出，地位相当于英国女皇律师，是律师界的楷模。

伊莱雅士也是最早在本地推广法律援助服务的律师之一，他发起刑事法律援助计划，多年来为许多面临经济困难却急需法律咨询服务的公众提供服务，目前这项援助计划由律师公会执行。

伊莱雅士事务所（Harry Elias Partnership）律师方应发受访时透露，他昨天下午接获通知，伊莱雅在医院逝世。

方应发说，自己1995年加入律师事务所之前，就已听说伊莱雅士是本地最出色的律师之一。

他说：“我们二人共事超过25年，他一直非常活跃，这几年虽然没有再接案子，但仍在事务所为其他律师提供咨询。他是一名好导师，更是我的挚友，是业界的楷模。”

方应发也说，三年前事务所为伊莱雅士举办了80大寿的庆生活动，“当时我们与他一起回顾了他的传奇人生。虽然他走了，我们心中难免悲痛，但我相信他的一生充实且精彩，应该没有遗憾了。”

伊莱雅士的葬礼今天下午在蔡厝港犹太坟场举行，犹太人福利协会（Jewish Welfare Board）也在网上发布消息称，葬礼将通过直播方式向公众开放。