“试喝”果汁放回架 两少年判缓刑九个月

（早报讯）到平价超市“试喝”两瓶果汁，还拍下视频写着“如何散播武汉病毒”上传互联网，两名少年今早被判九个月的缓刑监视。

负责喝饮料的庞耀明（18岁）和负责拍视频的17岁男性好友，事后各被控一项公共滋扰罪。两人认罪后，被判九个月缓刑监视，外加60个小时社区服务，晚上10时至隔天早上6时不得外出，父母也得签保5000元确保他们的行为良好。

国会去年通过儿童与青少年（修正）法案，今年7月开始实施，将受保护儿童与青少年的年龄从16岁调高至18岁，即媒体不得报道任何可能泄露未满18岁青少年身份的资料，包括被告的名字。

案情显示，两人在2月6日晚上6时45分，到武吉巴督西7道内政团队战备人员协会俱乐部的职总平价超市，庞耀明拿起冷藏架上的两瓶果汁“试喝”，随后放回原位。

好友则拍下过程，并在视频上加了“如何散播武汉病毒”字眼后，上传至他拥有1360个跟随者（followers）的社交媒体Instagram账号。

庞耀明过后把喝过的果汁买下，他当时也知道好友为视频加上“如何散播武汉病毒”字眼，但提醒好友需在视频上注明他已买下果汁，然而好友没有在同个视频上注明，而是发在另一个限时动态。

视频过后很快传开，各大社交媒体都转载该视频，引起网民不安，其中一名女网民看过视频后，于2月8日报警处理。

庞耀明之前在庭上声称不知道好友在视频上加了“如何散播武汉病毒”字眼，原本有意抗辩，不过后来改变主意，选择认罪。

好友的代表律师早前表示，他当时上传的视频仅开放给友人，但其中一名友人将它散播出去，该视频才会被其他人疯传。（人名译音）