收购球队卷入照片造假风波 神秘女郎是毕业自中国名校律师

（早报讯）照片造假、收购球队风波事件中的女主角沈屮（chè）是个毕业自名校复旦大学的年轻女律师，但她虽然总是一身珠光宝气出现在宣传照片中，但却非常神秘。

曾经有许多沈屮（32岁）照片的贝拉格夫维新集团官网，如今主页已经设置了密码，只允许有密码的客户访问。

据《海峡时报》报道，贝拉格夫维新集团（Bellagraph Nova Group）是今年6月成立的投资集团，由沈屮的贝拉格夫集团（Bellagraph Group）以及本地商人堂兄弟罗尔伟和罗弥伦的Lohs Dorr Group合并而成的。

根据会计与企业管制局（ACRA）的资料，沈屮还是本地两家投资公司Rock Star Advisors和Kona Investment的股东。这两家公司也与堂兄弟罗尔伟和罗弥伦有所关联。

资料也显示，沈屮在去年6月成立珠宝公司Bellagraph SG，注册地址以及本地陈列室的地址，是位于汤林生路(Tomlinson Road)的高级公寓Hana。但本地的珠宝界人士却从没听过这个珠宝商。

在2017年的一次采访中，沈屮被描述为来自一个具有影响力的家庭，丈夫与家人从事宝石生意已经很长时间了。

沈屮也来自中国两所顶尖学府复旦大学和人民大学。虽然目前是名商人的她，于2011年通过了律师资格考试，并于2012年获得律师资格。

上海律师数据库显示，她曾在上海东莲律师事务所和金茂律师事务所工作。

在大学期间曾与沈屮合作撰写法律书籍的中国律师昨日答复《海峡时报》时证实，沈屮在离开复旦大学法学院后曾在多家投资银行工作。她也表示，书籍在2010年出版后，与沈屮并没有来往。

到目前为止，《海峡时报》还是无法与沈屮联系。