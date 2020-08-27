称愧疚“害死”父亲才吸毒 华中前教师监九个月

（早报讯）涉家中吸毒被控，华侨中学男教师今早求情时诉心酸，称事发前返英探亲，结果打瞌睡出车祸，“害死”父亲，内疚和伤心过度而精神出状况，最终沉溺毒海。

《新明日报》早前报道，被告是65岁的英国男子克里斯多弗（Christopher David Burge），事发时是华侨中学的人文科教师，他面对四项滥用毒品控状。

第一项控状显示，被告在去年9月期间，曾两度试图拥有5包重达5.39克的物体，经化验后为3.6克的冰毒。另一项则显示，被告在去年9月20日或是之前就曾吸食冰毒。

另两项控状则提到，警方在被告位于武吉知马一带林登通道（Linden Drive）的住宅，搜出吸食毒品的器具，以及6.12克的合成大麻。

案件今早过堂，被告认罪但表示犯案的背后其实是有原因的。他的代表律师在求情时补充，被告无法常常返回英国陪伴父亲，2017年12月特地回国探亲，还陪父亲到医院求医，结果载对方去用餐时，相信途中打瞌睡而酿车祸，父亲在三个月后伤重过世。

有鉴于此，被告之后还面控，虽然罪责属轻，但他仍背负着“害死”父亲的愧疚，以及失去父亲的悲痛，大受打击下失眠，还患有适应障碍症（adjustment disorder）。

律师引述被告的心理评估报告，指被告因精神疾病而影响判断能力，最终犯案。

代表律师要求缓刑监视报告被拒，被告被判监9个月。

除了父亲出事的因素，律师在庭上也说，被告的婚姻破裂，女儿因涉毒而坐牢，他和前妻才依然同住，照顾外孙女，一路走来十分来不容易。

考虑到所有因素，律师要求法官准许申请缓刑监视报告。不过法官下判时直言，本地一向严厉对待毒品相关的罪案，除非是特殊情况，否则不会给予缓刑监视，而她认为，被告的情况并未符合特殊情况。

不过，法官念在被告的精神状况、是首次触法以及还押时间等，判他坐牢9个月。代表律师表示将上诉。