职总成立PME工作组 助本地白领应对眼下困境

（早报讯）本地白领就业前景可能恶化，全国职工总会宣布成立PME工作组，重点帮助这一群体应对眼下严峻的经济衰退局面。

职总周四（27日）下午发文告指出，为了加大对本地专业人士、经理和行政人员（PME）等白领雇员的保护力度，职总计划与政府合作检讨现有政策、成立工作组更好地了解PME的需要，以及吁请更多PME加入工会让职总代表他们集体发声。

职总说，上述工作组由职总助理秘书长郑德源和全国雇主联合会执行理事长沈锦源领导，职总秘书长黄志明和雇主联合会会长叶进国则是这个工作组的顾问。

黄志明指出，本地白领正面对关键的转折点，因此有必要调整本地和外籍雇员比例，确保较年长本地白领的生计能得到适当保护。

他说：“职总将与全国雇主联合会合作创建PME工作组，以便更好地接触和支援本地白领。工运一向主张建立坚实的新加坡雇员核心，我们将在这个充满挑战的时期加倍努力，展现团结的力量。”

叶进国说，雇主目前虽然面对企业生存的重大挑战，但他们也在考虑如何为经济复苏保存和建立实力。“雇主联合会希望与职总携手，帮助40岁至60岁本地白领提升技能，以满足雇主在未来经济中的技能需要。”

他也指出，本地雇员核心得到外籍劳动队伍的补充，将让我国经济如虎添翼，“在保持全球竞争力的同时，实现可持续增长，造福所有人”。