新达新加坡宣布裁员85人 其中60人是本地员工

（早报讯）新达新加坡会议与展览中心今天（8月27日）宣布裁员85人，约占全体雇员的一半，其中60人是本地员工。全国职工总会将协助受影响的本地雇员寻找新工作。

新达新加坡（Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre）和建筑与木业工友联合会（简称BATU）今发表联合声明，宣布裁员消息。新达新加坡的工会隶属BATU。

根据声明，新达新加坡原聘有149名本地员工和29名外籍雇员，而受裁员行动影响的共计85人，约占全体雇员48％，其中60人是本地员工，25人是外籍雇员。

被裁退的员工主要来自公司的业务、营运以及财务和人事等部门。

声明指出，冠病疫情自暴发以来，重创我国的会展与奖励旅游（MICE）领域。新达新加坡虽从今年2月初即与BATU合作，采取一系列节流措施，包括取消非必要开支、冻结招聘、重新部署和调度职员、缩短工作周以及减薪，但仍不敌疫情的经济冲击，决定宣布一次性的裁员行动。

根据与工会签定的协议，受裁员影响并符合条件的员工，将按每服务一年领取一个月的工资作为遣散费。符合条件的员工也可按比例领取常年工资补贴（Annual Wage Supplement），并将剩余的年假兑现。

针对这起裁员行动，职总秘书长黄志明今天在面簿发文说：“受影响的员工都获得公平的裁员配套，职总的就业保障联盟将尽最大努力，为这些员工提供至少两个预先为他们配对好的就业机会。”