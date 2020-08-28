8月15日至18日到过怡东购物中心相机店 须接受冠病检测

（早报讯）所有曾在8月15日至18日到过怡东购物中心相机店的访客，将会接到卫生部通知进行冠病检测。

根据卫生部文告，昨天（8月27日）的两起新增社区病例中，有一名31岁本地女子曾在8月17日到过怡东购物中心（Excelsior Shopping Centre）的SLR Revolution相机店，并可能与早前确诊的61岁相机店男职员有过接触。

卫生部指出，到过该店的访客感染风险低，但为安全起见，卫生部将联系所有在8月15日至18日到过该店的人，为他们进行检测。当局也吁请在上述日期到过该店的访客密切留意健康情况，如果出现急性呼吸道感染症状，应立即求医。

另一起社区病例是一名13岁少年，他是因当局主动检测年满13岁的急性呼吸道感染患者而被发现的，与其他病例暂无关联。

昨天的五起境外输入病例都没出现症状。其中一人是持特别准证的54岁菲律宾籍海员，他所乘坐的船于本月8日从印度抵新，之后就在船上隔离，没有下船。该艘船之前已有15名船员和两名技术人员确诊。

其余四起输入型病例中，一人是持直系亲属证的中国籍男子，另三人从印度抵境，包括一名82岁本地老妇。他们抵新后已接获居家通知，并在隔离期间接受检测。

本地已连续三天没出现新增感染群。

截至昨天中午，我国总病例达5万6572起。目前仍有66人留院治疗，无人须在加护病房留医。昨天共有168人康复出院，累计出院人数增至5万5139人。