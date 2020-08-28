公寓住户：防疫期间电费43元暴增至千元

（早报讯）居家防疫期间，本地网友申诉电费从每月43元暴增至1016元。胜科能源集团解释，自6月起恢复读表服务后，一些家庭可能因为之前的用电量被低估而得支付更高的电费补足差价，而且居家期间用电量可能增加。

名为“Chai See Yin”的网友日前在本地面簿群组公布电费单并指，他上个月的电费从43元暴增至1016元，而他的住所只有两个睡房，共有三人居住。他指出，他的电力零售商胜科电力向他解释由于病毒阻断措施期间，他们无法读取电表，因此现在收取过去五个月累积的费用。据了解，他住的是公寓。

这名网友表示，他过去一年平均每月的电费约为50元，因为他不认为差额会如此巨大。

账单显示，他过去几个月的电费从不超过80元。（取自Chai See Yin面簿）

胜科电力发言人答复本报询问时指出，在新能源集团暂停读表服务的这段期间，家庭电费是根据过去的用电记录预估，因此新能源集团自6月起恢复读表服务后，一些家庭可能因为之前的用电量被低估而得支付更高的电费补足差价。

发言人强调，胜科电力持续积极通过各个客服渠道与顾客沟通这些讯息，因此在收到类似顾客提出有关读取电表的询问时，公司向来会按照标准操作程序，与新能源集团核实电费单上的电表数据，为顾客提供帮助。

发言人指出，整体看来，家庭用电量可能因为病毒阻断措施期间，大部分公众须待在家中而增加。电费增加的其他因素包括这段时期天气炎热难，公众经常在家中使用电风扇或冷气因此用电量增加。

其他电力零售商如圣诺哥能源、Ohm Energy和吉宝电力等近日也在社交媒体上向消费者解释电费增加的原因。