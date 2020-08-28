偷窥成瘾频频出击 男子偷拍老婆把风

（早报讯）偷窥男偷拍叫老婆“把风”，结果被判入狱，出狱后再犯，擅闯国大、圣淘沙女厕，昨被判监16个月24周10天。

被告聂振龙（33岁，译音）在2018年曾因为在国大、南大、圣淘沙等处偷拍下23个女郎洗澡、如厕的视频，还叫老婆为他“把风”，被判入狱38周，岂料出狱后再度触法。

他这次共面对16项控状，指他在2018年6月15日至2019年6月5日涉及偷窃，擅闯、骚扰、破门行窃及侮辱女性尊严等罪行，控方以六项提控，余项交由法官下判时纳入考量。

根据其中一项案情，被告在去年1月16日午夜时分，潜入坎贝拉路的内政团队战备人员协会（HomeTeam NS）女厕，将手机放置在天花板和灯罩之间的缝隙，用黑胶布包住手机，仅留下摄像头，手机稍后拍摄到一名女郎如厕的影像。

管理层对被告频繁出现在该处的行迹起疑，怀疑他和之前在厕所内发现手机的事件有关，于是在上述时间发现被告再次出现后，让保安员注意。

保安员于是前往厕所查看，发现了偷拍的手机后立刻报警。

另外几项控状显示，被告早从前年7月开始，就在圣淘沙、三巴旺内政团队战备人员协会等处，擅闯女厕。另外一项控状指他在坎贝拉一组屋单位外，将手机伸进厕所窗口，偷拍一名男子洗澡。

他在2018年进行的心理评估报告显示，他患有偷窥病。由于他在假释期间犯下一起偷窃案，法官最终判他坐牢16个月24周10天。

东窗事发后，被告的妻子陈查梅因（28岁）被警方严厉警告。被告和妻子育有女儿，两人在被告被控后，办理离婚手续，也搬回娘家。根据控方，被告的妻子很怕丈夫，不敢违抗。