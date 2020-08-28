骑士划地为“位” 组屋居民反应两极

（早报讯）兀兰组屋楼下，电单车骑士划地为“位”，擅自贴胶布隔出停车位，有居民斥责，但有网民指有创意。

面簿专页SG Road Vigilante于日前上传一则贴文，指位于兀兰50通道第899A组屋楼下，有人用胶带贴出自己的私人停车位。

据贴文附带的照片，可见三辆电单车停在组屋楼下，其中两辆周围围了一圈白色胶布，还贴上了字母“A”和“H”，相信是车主姓名字母。

其他照片显示，电单车车主也用自己的贴纸装饰了附近的柱子。此外，车主在组屋底层为电单车零件喷漆，在地上留些黑色油漆痕迹。

记者昨日走访上述地点，电单车、胶带以及墙壁上的贴纸都已被移除。

居民林小姐（30岁，护士）表示，这个自制停车位是前两天才出现的，从楼上看下去还以为是真的。

“后来我仔细看才发现是有人自制，一开始觉得挺有创意的，但其实这样的做法对其他居民不公平，为了省下停车费，将公共空间占为己用，没有考虑到其他人。”

林小姐指出这种自私的行为会带来不好的影响，其他车主看到了会有样学样。

居民李小姐（42岁）则认为只要不挡路，没有给其他居民造成危险，是可以接受的，毕竟是他们自己选择违例。

网民的反应则两极，有人反对，但也有人留言称这个点子有创意。

根据建屋局的网站资料显示，在公共场所非法停电单车可被罚款100元。