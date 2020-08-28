数码转型不让年长者掉队 政府电子服务将供多语言版本

（早报讯）不让年长者在数码转型的进程中掉队，政府将带头推进“数码包容”，包括将年长国人常用的政府电子服务和网站，翻译成英文以外的官方语言。

主管智慧国计划的外交部长维文医生，在智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）的政府施政方针附录中，勾勒出我国下来的数码转型规划。隶属总理公署的SNDGG，是由智慧国及数码政府署和政府科技局组成，负责全面推进我国的智慧国愿景。

维文指出，冠病危机不仅凸显数码化的重要性，也体现我国发展出雄厚数码工程设计能量的必要性，以有效因应疫情。然而，在国家推进数码转型之际，“每个新加坡人都必须感到他们是智慧国的一分子，并且能从智能国计划受益”。“要做到这一点，数码科技必须强化，而不是取代人与人之间的联系。”

维文指出，冠病疫情的经验就显示，无法利用或使用数码科技的年长者，“被抛在后头的可能性确实较大”。为此，政府将带头推动“数码包容”，这包括把年长人士常用的政府电子服务和网站，翻译成马来文、华文和淡米尔文。

另外，当局也会持续采纳年长者等弱势群体的反馈和意见，以消除政府电子服务的使用障碍，同时与通讯及新闻部属下的新加坡数码转型办事处紧密合作，为不谙科技的国人提供所需设备和技能。

除了为生活带来便利，数码化也将为我国经济注入活水。维文指出，预计在2020财年，政府颁发的资讯通信科技业合同价值，料增加三成以上，总额达35亿元。中小企业将能参与高达80％的采购机会。