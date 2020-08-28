民防部队打造全球首辆救员表现专用车

（早报讯）为了让前线人员能更迅速的调节温度，民防部队打造相信是全球首辆救员表现专用车，利用车内的三大设施，能同时让多达37名前线人员降温及恢复体力。

民防部队人员不时在一些事故现场需要长时间作战，而这对他们的身体造成很大的负担，其中他们的体温可能在不知不觉中达到39.5度的危险水平。

当局之后也开始通过不同方式，以及使用不同科技，协助前线人员降温。为此，民防部队去年也落实相信是世界首创的救员表现专用车（Responder's Performance Vehicle，简称RPV）概念。

民防部队总医务官莎莉妮上校（医生）日前告诉zaobao.sg，专用车用于在紧急现场为中暑虚脱的救员提供治疗，以及帮助疲累的救员在较短的时间内回复执行任务。

负责该项目的林恩庆上尉解释说，专用车由一辆巴士改装，并分为急速降温区、深层降温区和冷水浸泡三大区域。

急速降温区是在巴士两侧，一次最多能容纳28人，通过让前线人员在遮蔽环境下，坐上特制的降温椅，将双手浸泡入冰水内降温，而这是让37.9度以下的人员使用。

至于深层降温区，则是让37.9度及以上的人员使用，一次最多八人可进入巴士内，坐上降温度椅，双手浸泡在15度的水中，而车上的医护人员也将观察他们的脉搏和温度等，确保他们无恙。

如果有人的体温超越38.5度或以上，还是已出现中暑症状，则将被送入可容纳一人的特制浴缸，在5度的冰水下进行冷水浸泡，而之后也将送往医院。

莎莉妮上校也表示，当局目前只打造了一辆专用车，并会探讨是否需要第二辆专用。“我们将依据接下来今年专用车的使用率，以及未来训练和行动的考量，探讨是否要打造第二辆车。”