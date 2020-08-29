航空地勤服务公司dnata昨裁退本地公司逾百员工

（早报讯）航空地勤服务公司dnata昨天裁退新加坡公司的员工，受影响的相信有100多人。

根据《海峡时报》报道，被裁退的员工透露有超过100人被裁，员工都对突如其来的消息感到意外。但公司今早答复本报时未证实人数。

Dnata发言人指出，冠病疫情打击全球贸易，重挫航空和旅游业。目前的局势仍有许多未知，无法预测的需求、行程等变化已成常态。“考虑到目前这个运作环境，我们与其他受影响的本地机构一样，也得采取行动精简企业资源。我们在进行人力评估后，做出艰难但必要的决定，裁退一些员工。”

公司也说，裁员行动过后，工作队伍中有更多新加坡人，比率从之前的63％增至73％。

发言人指出，公司已同工会与政府机构协作，确保裁员行动符合劳资政建议，并为受影响的员工提供援助和职业辅导等。

全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）将为受影响的员工介绍适合的工作，提供咨询与培训。

总部设在迪拜的dnata在本地的公司聘用超过1800人。

一名被裁退的60来岁新加坡籍员工接受媒体访问时说，她在公司服务三十多年，很舍不得同事。另一名被裁的60来岁员工也透露，她昨早发现名字未出现在每日工作的电邮后，怀疑自己将被裁，随后管工便通知她到人事部。

dnata新加坡职员工会受询时指出，受影响的员工大多数是工作准证持有者，超过三分之一因旅游限制还滞留在家乡。