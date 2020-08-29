10人店铺搞派对 违反安全距离被罚款

（早报讯）两男受雇为黄金大厦一单位进行装修，竟在解封第一阶段私下邀友到店铺搞派对喝酒，有公众看见性感女进出报警踢爆，结果十男女因违反安全距离条例，被判罚款4000元至8000元。

这10名被告是泰国女郎布卡涵（Bunkhan Supapron，33岁）、欧布（Ob-un Wanwisa）、克丁穆（Ketthim Supatsara，24岁）、克慕萨姆（Khamsam Wararat，29岁），以及6名本地男子吕家乐（32岁）、严彼得（52岁）、何华兴（50岁）、陈春才（49岁）、郭建银（56岁）和吕关兴（56岁）。

案件发生在今年6月11日晚上11时，地点是美芝路黄金大厦。一名店主在今年4月聘请吕家乐和严彼得为店铺装修，给了他们店铺钥匙，好让两人时不时检查店里是否有漏水。

今年6月11日中午12时，正处于阻断措施松绑第一阶段期间，吕家乐未经允许决定在店内开派对，严彼得也同意，并买了10箱价值800元的啤酒。

吕家乐当时在群组内通知聚会，其他人纷纷加入，他们陆续从下午3时45分至7时之间到店铺一起狂欢至晚上10时。

一名公众看到穿着性感的女郎进出店铺，怀疑是非法舞厅报警处理。警员抵达后，发现店铺大门紧锁，多次敲门并过了约三至四分钟后，吕家乐才应门。警员走进店铺发现一扇关着的门，打开一看发现九个人挤在小房间内喝酒，10人当场被捕。

其中五人坦承他们不是第一次在该店铺群聚，吕家乐也曾在4月底参加两至三次聚会。