确诊病患曾到过芽笼士乃巴刹和乌节路多个商场

（早报讯）卫生部周六（8月29日）公布12个曾有冠病病患到访的新增地点，包括：

- Trivex Zero1私人有限公司（8月16日傍晚5时至晚上6时）

-芽笼士乃巴刹与熟食中心（8月18日中午12时至下午12时35分；8月21日下午2时10分至3时05分；8月25日早上9时05分至10时20分）

-如切大厦（8月18日下午1时25分至2时）

-白沙浮广场Swensen's（8月18日下午4时30分至5时20分）

- Baby Expo清仓热卖会（8月20日下午12时15分至1时）

-如切大厦职总平价超市（8月21日下午3时至4时）

-西城（Westgate）美滋锅（8月21日晚上6时至8时）

-义安城Papilla Haircare和BEST DENKI（8月22日上午11时15分至下午2时45分）

-麒麟大厦（The Heeren）罗敏申百货商店（8月22日下午1时至3时）

-远东购物中心（8月22日下午1时15分至2时05分）

-百利宫（Paragon）无印良品、Toys“R”Us和iStudio（8月22日下午2时至2时50分）

-远东商业中心ABC餐馆（8月22日下午2时15分至2时45分）

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。为安全起见，在同个时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。