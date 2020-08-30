砸人车挡风镜 醉男被捕助查

（早报讯）一辆本田轿车深夜疑似被醉酒男砸毁车后的挡风镜，惊动警方到场将他逮捕调查。

这起事故发生在前天（8月28日）晚上11时44分，地点是大巴窑金吉道第257座组屋的露天停车场。

读者于先生（32岁，书记）路经上述地点时，看见一辆黑色的本田轿车后方的挡风镜疑似被人砸毁，他拍下照片发给《联合晚报》。

于先生受访时说，当时夜色昏暗，露天停车场的四周非常宁静，几乎没什么路人。

他形容，地上都是挡风玻璃碎片，后车的挡风镜相信是被人用东西砸毁，而本田车主则不在现场。

“我一开始从远处看到碎片，还以为可能是有人闹事高楼抛物，但走近看时发现碎片是挡风镜，不知对方的目的是要偷东西或恶作剧。”

他说，当时注意到一名男子在组屋底层溜达，对方身上有酒味，相信喝了不少酒，神智看似不清醒。

不久后看到几名警员到场调查，他们先是检查车子的情况，再到附近组屋检阅警方闭路电视画面。

据了解，该名男子过后当场遭逮捕，身上并没有被搜出什么，不知他用什么东西砸车，不过车子里的物品都没有不见。

警方受询时表示，当局接获一起在大巴窑东第27座组屋的投报后赶到现场，一名35岁男子被发现酒醉，他随后在酒醉擅闯公共场所闹事的罪名下被逮捕。调查仍在进行中。