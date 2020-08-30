青年坐九楼窗沿 抛行李箱闹跳楼

（早报讯）21岁男子危坐九楼窗沿，先在高楼抛下行李箱，后又恫言要跳楼，随时都会跌个粉身碎骨，家属楼下焦虑向他喊话“不要做傻事”，僵持近两小时才将他救下。

这起事件发生在周六（8月29日）下午5时许，地点是小印度的罗威路（Rowell Road）第641座组屋。

《联合晚报》读者事发时目击到该座组屋九楼的一个单位，一名印族男子危坐在窗沿。

根据读者拍摄的视频显示，男子穿着T恤和短裤，神情时而看似冷静，时而又激动地大喊。

在附近工作的林先生（56岁，餐饮业）告诉《联合晚报》，他听在场人士说，男子约下午5时开始闹，先从高楼将行李和一些物品扔下来，之后还扬言自己要跳下。

林先生说，警方随后抵达并封锁现场，待民防部队抵达后，警方扩大封锁范围，便于民防部队布置救援现场。

现场也传出，男子的家属过后在6时半左右赶来，并在楼下大声向他呼喊，劝他不要做傻事，而之后民防人员也当机立断，从楼上单位滑下将他救起。

另一名目击者拉马什（23岁，送餐员）表示，近傍晚7时男子才被救起，过后被送入医院检查。

警方受询时说，当局在下午5时02分接到通报。一名21岁男子事后在鲁莽行事的罪名和精神法令下被捕。调查仍在进行中。

民防部队则指当局接到通报后赶到现场，发现一名男子危坐在组屋九楼一个单位的窗沿。当局为了安全起见，立即设立安全气垫。民防部队灾难拯救队（DART）的成员过后也撒网，从男子楼上的单位滑下，成功救下男子。男子事后被送往莱佛士医院救治。