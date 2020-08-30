NEX购物中心邵氏戏院通风管塌下 两名观众受伤

（早报讯）位于实龙岗NEX购物中心的邵氏戏院发生意外，该戏院其中一间电影厅的通风管突然塌下，两名观众因此受伤。

这起事故发生在今天（8月30日）下午近5时，地点是邵氏NEX戏院的第六电影厅。事发时，该电影厅正在播放电影《天能》（Tenet）。

记者下午6时许赶抵现场后，发现戏院已拉下闸门，而戏院的员工也通知公众，戏院将会关闭一周。

电影院的一名林姓观众（29岁）受访说，他当时在隔壁第5电影厅，电影刚开始播放1分钟，大屏幕就突然变成黑屏，跟着就出现民防人员进入影厅疏散大家。

据网上流传的多组照片显示，一个看似是通风系统的管口悬挂在电影厅的天花板后掉下，观众被指吓得纷纷往外逃，场面一度混乱。

警方和民防部队过后迅速赶到现场救员和进行疏散工作，并向目击者了解事发情况。

邵氏戏院发言人回复询问时说，意外发生在今天下午4时45分，有两名观众在事件中而受伤，该公司对此事感到非常震惊。

发言人表示，意外发生后，戏院的工作人员迅速地到场为伤者提供援助，而救护人员也很快地抵达，并将他们送往医院救治。“我们的优先考量是要为伤者提供援助。”

发言人也说，他们正在与业主Gold Ridge私人有限公司以及有关当局密切合作，对此事展开调查。戏院也会一直关闭至另行通知。

记者正在向实龙岗NEX商场和有关当局了解更多情况。