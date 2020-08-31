（早报讯）美国隔夜股市攀高，道琼斯工商指数涨0.57％，纳斯达克指数和标普500各涨0.60％和0.67％。

随着美国联邦储备局主席鲍威尔保持鸽派立场，本地股市上周五（8月28日）早盘劲扬，但午后却受日本首相安倍晋三辞职的消息冲击，增幅显著收窄。新加坡海峡时报指数一度涨至2573.49点的盘中高点，涨幅高达53.68点或2.1％，但收盘时回落至2539.63点，全日起19.82点或0.79％。

今日（8月31日）可关注股票：

1. 海丰海洋（SBI Offshore）要求恢复交易。公司同时披露接获新加坡交易所指示，由于公司未能在今天以前，完成收购Berlitz Group，因此要求公司向股东提出脱手献议（exit offer）之后除牌。新交所同时说，脱手献议必须公平和合理，公司也必须委任一名独立财务顾问评估。希望套现的股东可以在9月30日，下午5时以前这么做，公司将从10月1日起停牌。

2. 凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust）已经接获新交所原则上批准，信托可以从交易所除牌。凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust）也获得新交所原则上同意，它与凯德商务产业信托合并之后，信托将有27亿8060个新单位在交易所挂牌交易。

3. 力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）将以较低价格收购Lippo Mall Puri，重新估价之后的收购价是3.5万亿印尼盾（约3亿3020万新元），原本的收购价是3.7万亿印尼盾。

4. 美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）回应新交所询问时指出，董事以及信托经理人的职员（包括首席执行官和首席运营官）薪酬是由信托经理人支付，而非美鹰酒店信托。首席执行官和首席运营官的薪酬，包括年度奖励，是根据合同担保的。进入2020年，信托将采用特定的公司和个人关键绩效指标（KPI），同时也将聘用新的首席财务官。具体的关键绩效指标将与股价表现、资本市场进入以及内部审计和合规程序等有关。

5. 厨房文化公司（Kitchen Culture）成立子公司KC Medical Supplies，从事医疗和相关用品贸易。公司同时以象征性的1元人民币（约0.20新元）脱售Kitchen Culture（Sichuan）（简称KCSC）的60％股权。公司指出，KCSC已经蒙受五年亏损，截至2019年底的半年，KCSC出现200万人民币的净亏损，负账面价值和净有形负债为人民币1090万元。