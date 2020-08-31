马拉巴回教堂耗资587万元修建新附楼和进行翻新工程

（早报讯）由我国第一任总统尤索夫伊萨开幕的马拉巴回教堂耗资587万元修建新附楼和进行翻新工程，预计2022年第一季度完工。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今早为翻新工程主持动土仪式。

维多利亚街和惹兰苏丹交界处的的马拉巴回教堂（Masjid Malabar）在1963年1月24日由我国第一任总统尤索夫伊萨主持开幕仪式。

筑有金顶蓝墙的这座标志性回教堂过去57年来一直为附近信众服务。

新修建的附楼将增设可供400人祈祷的空间，使得回教堂可容纳的信徒达到1000人。附楼也设有可转换为祈祷空间的四间教室，让回教徒在此进行宗教或社会发展活动，例如引导孩童和青少年通过正确管道学习宗教教义的aLIVE计划，和提供每月的免费法律诊所服务。

为让乘坐轮椅的访客能无障碍通行，附楼新增了可承载20人的电梯。除了新增会议室、位于一楼的顾客服务区、洗手间和祈祷前用水洗礼的区域，屋顶天台也扩充了休憩区，三楼则会有女性专用洗手间。

此外，多功能大堂将从现有的一座增至两座，新的多功能大堂位于附楼三楼，二楼的办公空间也将进行整修。

根据市区重建局对建筑保护的指导原则，面向维多利亚街的新附楼外墙将配合并贴近现有建筑的比例、颜色和装饰图案。附楼也有与原建筑相匹配的的斜顶并增设新出入口。

当局也决定在建筑过程中保留回教堂周围的所有坟墓。