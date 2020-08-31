国会辩论施政方针 王瑞杰：新加坡适应变化也须坚守价值

（早报讯）面对复杂的国内外形势，新加坡必须与时俱进，但在适应变局之际，我国也应坚守多年来推动新加坡进步发展的价值，以强化全民的共同使命感。

国会今天（8月31日）复会，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰，今午在国会针对哈莉玛总统的施政方针演说发表讲话。紧接在先驱区议员郑德发之后发言的王瑞杰，是首位参与施政方针辩论的内阁成员。

王瑞杰指出，面对严峻的冠病疫情和经济困局，新加坡若因循守旧、停滞不前，“变化将把我们抛在后头”，但我国即便与时俱进，“我们也必须坚守多年来使我们得以进步的价值”。

他说：“我们以勇气和信心拥抱变化，就能增强我们的适应能力。通过坚持我们的价值，我们就能加强全民的共同使命感。只要我们群策群力，就能共创未来。”

近35分钟的演讲中，王瑞杰先后阐明政府如何将在经济和社会面向革故鼎新。

在经济方面，我国必须进一步强化劳资政三方的伙伴关系，同时与更多的利益攸关方，包括本地教育和研究机构、社区团体以及来自世界各地的伙伴，建立更深厚的联系，好为国人创造优质的就业机会，并为企业家提供新机遇。

王瑞杰也说，政府将加强确保每个国人都能充分发挥潜能，这包括支持有关怀孕期和幼儿期的科研计划，研究营养、育儿和学习等因素对人类发展潜力的影响。

随着经济和劳动市场变革，政府也承诺补强我国的社会安全网，遏制不平等的现象，这包括为更多从事“零工经济”的国人提供更多支持。

王瑞杰说：“关于如何做到这一点，各界已提出各种想法，例如最低工资、全民基本收入和失业保险。政府会对所有建议持开放态度。但我们也必须认识到，世界上没有什么灵丹妙药。每种建议都有它的优点，也有它意想不到的后果。我们必须考虑如何取舍，并清楚什么适用于我们的情况和时空环境。”