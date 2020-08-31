非成熟组屋区成租房热点 租金涨幅半年内可达一成

（早报讯）本地7月份组屋租金转跌为升，尤其是在非成熟组屋区，涨幅为2.6％。市场人士指出，这期间越来越多外籍员工须在本地租房落脚，倾向于住在他们上班的工业区附近，而这些非成熟地区的租金本来就比较便宜，因此过去半年来的涨幅可达一成。

根据新加坡房地产联合交易网SRX最新发布的预估数据，整体组屋租金在连跌四个月之后，今年7月份环比回升1.4％。其中成熟组屋区的租金环比仅微升0.2％，非成熟组屋区则升了2.6％。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣受访时说，自从随冠病疫情落实的旅游限制生效以来，本地一些地区的组屋租金在半年内涨幅介于5％至10％。

本地租房市场早前因为疫情限制了外来人员的入境而整体受挫。不过，最近许多外籍员工，包括越堤族在内迟迟无法回国，一些雇主原本安排让他们住在酒店，碍于出入境限制在短期内仍将继续实施，已纷纷转而为员工另找房子租住。

此外，新马两国周期性通勤安排（PCA）于本月17日起正式开通，更多人也须在本地租房。早前单单每天越堤往返新马工作的员工就有30万人次。

麦俊荣指出，好些马国员工在制造业工作，租房预算也不高，倾向于住在租金比较负担得起的组屋。他们一般也会选择住在工作地点附近，例如裕廊西、义顺、兀兰和加基武吉等工业区周围。“这些地区距离镇中心比较远，原本租金就比较低，因此这段期间的租金涨幅会比较明显。”

Altitude Real Estate主要执行员林金财则说，这些地区原来的租金相对较低，相信也因此吸引了一些预算有限的租客，继而推高该区的租金。

短期内，麦俊荣认为，组屋租赁市场料会顺势回弹，但这种现象不会是永久性的。“日后疫苗面世，这些外籍员工可能就不须要继续在本地找住宿了。”

面对冠病疫情，一些租客除了考虑房子周遭的设施以外，也更重视选择靠近工作地点的房子。

林金财指出，以前人们租房时可能还会为了住在成熟组屋区，不介意距离工作地点远一些，但眼下有更多人以工作地点为优先考量。“人们都想要尽量减少通勤时间，因此会更想要住得靠近工作地点。”

此外，日前有媒体报道，随着居家办公成为新常态，更多年轻国人选择在外租房住，寻找私人生活空间。不过，市场人士都表示这群租客仍仅占极少数，因为租金毕竟是不小的负担。

麦俊荣说，早前潜在租客无法安排实地看房，此外主要还是开销问题，除非家中情况实在不理想，否则绝大多数国人都不会选择另外租房。