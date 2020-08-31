雏妓案老板和跑腿判无罪 控方上诉遭驳回

（早报讯）妓院老板和跑腿被指贩运未成年人妖来新当雏妓，控方在老板和跑腿被判无罪后上诉，指他们经营卖淫生意，却选择不检查人妖资料，理应有罪。不过法官指控方所提出的论点仅属中立因素，驳回上诉。

两名被告分别是54岁的陈文前和61岁的刘明发，两人被控于2017年12月4日至8日之间，性剥削被贩运的未成年男生，从中各自赚取250元和90元的肉金。

据《新明日报》报道，陈文前之前接手位于小印度罗威路（Rowell Road）的妓院，刘明发则是他的跑腿。

男生从泰国坐巴士来到新加坡，在本地卖淫五天，而陈文前向男生收取250元，刘明发只在这段期间工作三天，获得了90元。

被告不认罪，法官在审讯后认为两被告并无理由怀疑男生的年龄，并非故意不去查证他的年龄，控方没有满足排除合理性怀疑的条件，判两名被告无罪释放。

控方不满判决，今早到高庭上诉。控方表示，两被告经营卖淫生意，而且受害男生背景不详，两被告没有检查对方资料和年龄，是刻意视而不见（wilful blindness）。

控方也指出，两被告低调进行卖淫生意，要男生在铁门后面招徕顾客，他们故意与男生保持距离，在消防立管（dry riser）放置电话，发现有警察在附近，就会以电话铃声通知男生，这种偷鸡摸狗的行为显示两被告做贼心虚。

不过法官表示，控方所提出的论点并不足以证明两被告知道男生未成年，最后驳回上诉。