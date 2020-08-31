反对党领袖毕丹星：国家如何管理与吸纳外籍员工应改变

（早报讯）工人党主张改变国家在外籍员工政策上的处理，呼吁政府主动提供更多相关数据与信息，以免引起更多不必要的误解与分歧。国会反对党领袖毕丹星建议人力部直接公开屡次违反公平雇佣条例与规则的雇主名单，并希望政府考虑最终设立国会特选委员会研究与探讨这项热点议题。

毕丹星首次以新身份在国会辩论中发表讲话，在35分钟长的演说中以工人党认同的变与不变为主题，阐明他认为反对党在本届会期将扮演的角色，以及工人党在国家重要课题上的立场。

他其中提到近期备受议论、有关本地员工与外籍员工之间在工作上的竞争与雇佣问题。也是工人党秘书长的毕丹星说，正因为新加坡依靠外籍员工协助推动我们的经济引擎和填补工作岗位，政府更应关注因外来者进驻而愈感边缘化的新加坡员工；若不要让不满情绪继续发酵，就必须根本改变我们管理和吸纳外国员工的做法。

本月初，人力部宣布，有多47家企业涉嫌在招聘过程中歧视新加坡人，被列入公平考量框架监督名单，其中30家是金融与专业服务机构。毕丹星引述人力部网站资料指出，其中一家财务管理公司所聘的工作队伍有四分之三是属同个国籍的外国人。

他因此指出，也难怪一些新加坡人质疑政府是否长时间包容这类对新加坡人不公平的雇佣过程。

毕丹星承认，这是复杂的课题，当中一些企业这么做可能有合理的原因。“但问题是一旦我们无法掌握足够信息，它所制造的真空就很容易挑起情绪，对话也会变得有害。”

毕丹星建议国会下来通过反歧视法，加重屡次违反公平雇佣条例企业的惩罚。

他也阐明国会10名工人党议员下来在监督政府政策上的分工。他指出，工人党议员受资源限制，无法设立影子内阁，但他们将根据五个领域探讨和研究如何提出建议和替代方案。

这五个领域是：