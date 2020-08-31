三间餐馆违反冠病19法被令暂停营业

（早报讯）三间餐馆违反冠病19（临时措施）法令被令暂停营业，其中一间Whimsical Bar甚至被发现在没有获取饮食店执照下营业。

新加坡食品局今天（8月31日）发文告指出，当局接到反馈，指位于新加坡科学园通道的Whimsical Bar没有落实安全距离，也在晚上10时30分后提供酒精饮料后，进行稽查。

食品局人员发现Whimsical Bar抵触了多项安全管理措施，包括店内桌子没有维持一米距离、允许超过五人同坐一桌，并在晚上10时30分后继续让食客饮用酒精饮料等。该局也发现Whimsical Bar在没有获取饮食店执照（food shop license）下，经营食肆。

Whimsical Bar已被令停业，直到获取执照为止。

食品局也指出，Whimsical Bar隔壁的餐馆Create Kitchen虽有执照经营餐馆，但抵触了类似的安全管理措施。Whimsical Bar和Create Kitchen各被罚款1000元，后者也被令在9月2日至11日之间不准营业。

另外，食品局接到通报后也对合乐路一带的S-Tripes Hotpot进行稽查，发现业者多次违反安全管理措施。尽管多次提醒，职员不是没戴口罩，就是没有妥当地戴口罩。职员过了10时30分，也被发现把酒精饮料倒入茶壶或空的绿茶瓶子，再呈上给顾客。该餐馆被罚款2000元，9月2日至11日也不准营业。